В Приморье медвежонка хотят забрать из центра реабилитации в цирк

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Гималайского медвежонка-сироту Кута, которого нашли в курятнике и посадили в КПЗ, хотят забрать в цирк вместо того, чтобы выпустить в дикую природу, сообщил РИА Новости директор Центра реабилитации и интродукции тигров и других редких животных Виктор Кузьменко.

В середине июля житель Спасского района нашел в курятнике медвежонка. Его временно поместили в КПЗ в местном отделении полиции, после чего хищника доставили в Центр реабилитации. Медвежонку назначили высококалорийную диету, а потом выпустили в вольер к двум другим медвежатам, ранее также найденным в Приморье.

"К нам обратились граждане, которые заявили, что они якобы являются собственниками медвежонка, и он должен будет выступать в цирке. Они предъявили бумаги, по их словам, на покупку двух медвежат, которые у них убежали. Мы передали эти документы департамент охотнадзора края, чтобы там их проверили", — сказал Кузьменко.

По его словам, сейчас центр ждет решения департамента, и, исходя из него, будет определена судьба медвежонка.

"Конечно, мы не хотим, чтобы он выступал в цирке. Нужно его выпустить в дикую природу. И велика вероятность, что так и будет, потому что доказательств собственности у этих граждан нет – медведь не чипирован, кроме того, он совершенно дикий, нет признаков, чтобы он когда-то жил у людей", — добавил собеседник.