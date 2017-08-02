В Рязани планируют построить больницу скорой помощи к 2019 году

РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Рязанская область планирует построить не позднее 2019 года с помощью федерального центра больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сметная стоимость которой составляет почти 4,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов.

Здравоохранение стало одной из главных тем очередной пресс-конференции главы региона, которая состоялась 2 августа.

"БСМП – объект долгожданный и очень важный, нам необходимо его построить не позже 2019 года. Вопросы финансирования мы сейчас стараемся решать. В этом году правительство РФ оказало нам существенную помощь, выделив из резервного фонда 150 миллионов рублей", — сказал Любимов.

По его словам, деньги, выделенные на строительство БСМП, поступят в бюджет области в ближайшее время. Федеральные средства пойдут, в частности, на завершение строительства патолого-анатомического корпуса и здания пищеблока БСМП. Новый комплекс больницы скорой медицинской помощи запланирован на 540 коек.

В дальнейшем Рязанская область, по словам Любимова, также рассчитывает на помощь федерального центра, без которой завершить строительство объекта в нормативные сроки будет крайне сложно. Глава региона отметил, что сметная стоимость этого значимого для Рязанской области объекта составляет в целом почти 4,5 миллиарда рублей. В 2017 году планируется освоить порядка 600 миллионов рублей.

Отвечая на вопрос о повышении доступности медицинской помощи для населения, Любимов отметил, что в скором времени в регион поступит 23 новых автомобиля скорой помощи. Глава региона заверил, что вопросы повышения доступности медуслуг для людей, особенно в сельской местности, должны и будут решаться, в том числе за счет открытия дополнительных фельдшерско-акушерских пунктов.

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