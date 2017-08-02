Кабмин профинансирует переселение жителей сгоревшего поселка под Иркутском

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Правительство РФ выделит из своего резервного фонда средства на переселение жителей сгоревшего поселка Бубновка в Киренском районе Иркутской области, следует из опубликованного на портале правовой информации постановления кабинета министров.
Согласно документу правительства, предельный уровень софинансирования за счет субсидии расходных обязательств Иркутской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, устанавливается в размере 80%. В субсидию входит, в том числе, обеспечение права собственников жилья в Бубновке на получение денежной выплаты на приобретение или строительство жилья в Иркутской области.
Как пояснял тогда министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, принятое решение о ликвидации Бубновки из-за отсутствия перспективы его развития дает возможность решать вопрос о предоставлении гражданам единовременных социальных выплат на приобретение жилья в других населенных пунктах.