Шесть тамбовских НКО получили президентские гранты почти на 8 млн рублей

ТАМБОВ, 2 авг — РИА Новости. Шесть некоммерческих организаций Тамбовской области стали победителями первого конкурса среди НКО на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, общая сумма грантов составляет почти восемь миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.

Самый крупный грант получило тамбовское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества Поисковое движение России". Сумма гранта составила около трех миллионов рублей.

Проект по сохранению исторического наследия Тамбовского библиотечного общества получил 2,1 миллиона рублей, организация экспертно-информационных услуг "Экосфера" — 228 тысяч рублей. Кроме того, Союз пенсионеров России по Тамбовской области получил грант в размере 1,4 миллиона рублей. Грант в размере 708 тысяч рублей получило региональное отделение общественной организации "Союз социальных педагогов и социальных работников". АНО "Здоровая нация" получило грант на развитие одноимённой программы в размере 450 тысяч рублей.

По данным пресс-службы правительства Тамбовской области, в прошлом году по инициативе губернатора Тамбовской области Александра Никитина, НКО были привлечены в сферу социального обслуживания. По итогам 2016 года процент негосударственных поставщиков социальных услуг увеличился на 2,4% по сравнению с 2015 годом и составил 16,3%.

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