В Тамбовской области в сентябре откроется детский технопарк

ТАМБОВ, 2 авг — РИА Новости. Власти Тамбовской области планируют открыть технопарк "Кванториум-Тамбов" в сентябре 2017 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"Мы сделаем все, чтобы наш детский технопарк "Кванториум-Тамбов" стал лучшим в России. Наша сверхзадача состоит как раз в том, чтобы создавать наилучшие условия для всего образовательного процесса, позволяющего и корифеям науки, и молодёжи смело заглядывать в будущее, приближать к земным реалиям казавшиеся вчера несбыточными самые удивительные проекты", — привел собеседник агентства слова главы региона Александр Никитин.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас в помещениях технопарка завершаются отделочные работы, закупается высокотехнологичное учебное и производственное оборудование и программное обеспечение. Педагоги и инженеры Тамбова прошли обучение в федеральном центре.

Новый технопарк даст возможность талантливым молодым людям освоить космические технологии, робототехнику, компьютерный дизайн, программирование, лазерные технологии, 3D-печать. Обучаться в центре смогут дети с десяти лет, добавил представитель пресс-службы обладминистрации.

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