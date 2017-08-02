В Дагестане справились с нашествием саранчи, сообщили местные власти

ПЯТИГОРСК, 2 авг – РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти и аграрии Дагестана справились с нашествием саранчи в регионе, режим чрезвычайной ситуации планируется снять, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства региона.

Глава республики Рамазан Абдулатипов 14 июня своим указом ввел режим чрезвычайной ситуации из-за саранчи на территориях Бабаюртовского, Кизлярского, Ногайского и Тарумовского районов.

"Катастрофы нет, она уже преодолена, сейчас очаги есть в некоторых местах, мы эти очаги силами Россельхозцентра и хозяйств обрабатываем, ажиотажа на данный момент нет. Напряженность спала, мы эту информацию довели до МЧС", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пока хозяйства не предоставили акты о нанесенном ущербе.

По данным республиканского минсельхоза на конец июля, заселено саранчовыми вредителями 114,2 тысячи гектаров, проведена химическая обработка на площади около 91 тысячи гектаров.

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