В мордовских школах планируют открыть кружки по шахматам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг – РИА Новости. Врио главы Мордовии Владимир Волков поддержал министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву, которая считает, что дети должны во внеурочное время бесплатно заниматься шахматами; в школах республики планируется открыть такие кружки, сообщили в среду в пресс-службе главы региона.

В частности, в интервью газете "Известия" Васильева заявила, что "дети должны заниматься шахматами в школе во внеурочное время бесплатно". По ее словам, эта интеллектуальная игра развивает ребенка. У детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35-40%, пояснила она. По словам министра, в некоторых регионах уже есть такие школьные секции, интерес к шахматам в обществе возвращается.

"Врио главы Мордовии Владимир Волков поддержал инициативу министра образования и науки России Ольги Васильевой о введении в школах бесплатных занятий шахматами… Волков поручил республиканским министерствам спорта и образования внедрить новые образовательные модули", — говорится в сообщении.

По словам Волкова, которые приводит пресс-служба, шахматы имеют в республике хорошие традиции. "Когда я встречался со многими людьми, которые профессионально занимаются вопросами развития детей, чаще всего они предлагали возродить именно этот вид. Это не только спорт, но еще и соответствующая интеллектуальная подготовка наших ребят… Нам нужно сосредоточиться на подготовке тренеров-преподавателей и популяризации этой замечательной игры", — сказал врио главы республики.

По данным региональных министерств образования и спорта, сегодня практически во всех муниципальных образованиях республики созданы или возрождены шахматные клубы, проводится чемпионат и первенство Мордовии по шахматам.

"С 1 сентября во всех крупных и средних школах Мордовии планируется открыть спецкурсы или кружки по шахматам. Сейчас идет подготовка наставников, которые будут вести эти занятия. Более того, некоторые муниципальные районы вышли с инициативой организовать занятия шахматами в дошкольных учреждениях", — отмечает пресс-служба.

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