Общественная палата подвела итоги сбора обращений по улучшению ЕГЭ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Общественная палата России подвела итоги приема предложений по совершенствованию Единого государственного экзамена, более 60% полученных обращений касаются процедурной части и лишь 30% содержания экзаменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.

Общественная палата объявила сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ от выпускников 2017-2018 годов и их родителей в начале июля. Ранее о сборе предложений по улучшению ЕГЭ объявил и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Более 60% предложений касаются процедурной части и лишь 30% — содержания экзаменов. Около 10% — жалобы на организацию экзамена на местах. К этой категории можно отнести проблемы с транспортом в отдаленных населенных пунктах и нехватку дополнительных бланков, возникшую по причине нерасторопности местных властей", — сообщили в пресс-службе.

Обратившиеся, среди прочего, жаловались на чрезмерный, по их мнению, досмотр в пунктах проведения ЕГЭ, долгое распечатывание контрольно-измерительных материалов в аудитории, неоднозначность заданий в тестовой части экзамена и то, что что некоторые задания ЕГЭ "идут вразрез со школьной программой". В ОП также поступили предложения понизить минимальный порог баллов по обязательным экзаменам и пересмотреть критерии оценки творческой части, а также предусмотреть в инструкциях для организаторов форс-мажорные обстоятельства. Свыше 10% попросили увеличить время проведения экзаменов по литературе и математике, а примерно 3% попросили разделить ЕГЭ по математике на два дня.

"Думаю, что предложение о разделении сдачи экзамена по математике на два дня заслуживает самого детального обсуждения и проработки. Выпускники попросили организаторов подумать над возможностью раздельной сдачи базового и профильного уровней экзамена в два дня, и я считаю, что мы могли бы рассмотреть такую возможность и пойти им навстречу", — сказала инициатор сбора предложений, первый замглавы комиссии ОП по образованию Людмила Дудова, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, в Общественной палате также поддерживают просьбу адаптировать контрольно-измерительные материалы для слабовидящих детей и выпускать их с более крупным шрифтом. Дудова добавила, что в обществе формируется правильное отношение к процедуре независимого оценивания знаний выпускников.

"Итоги приема предложений показали, что граждане практически перестали требовать отмены ЕГЭ и перешли к внесению конструктивных предложений по его совершенствованию", — сказал член палаты.

По словам Дудовой, все поступившие на сайт предложения будут обсуждаться на круглом столе в Общественной палате, который пройдет в начале сентября. Там же палата представит предложения экспертов по совершенствованию экзамена, однако "революционных" изменений обсуждаться не будет, добавила она.