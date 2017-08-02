США
2.082 августа16:22МСК
USD60.58+0.74
EUR71.69+0.96
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Общественная палата подвела итоги сбора обращений по улучшению ЕГЭ

16:1202.08.2017
(обновлено: 16:20 02.08.2017)
0300
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ в школах России. Архивное фотоСдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Общественная палата России подвела итоги приема предложений по совершенствованию Единого государственного экзамена, более 60% полученных обращений касаются процедурной части и лишь 30% содержания экзаменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.

Общественная палата объявила сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ от выпускников 2017-2018 годов и их родителей в начале июля. Ранее о сборе предложений по улучшению ЕГЭ объявил и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

ЕГЭ по русскому языку. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Условия поступления для набравших на ЕГЭ 100 баллов могут изменить

"Более 60% предложений касаются процедурной части и лишь 30% — содержания экзаменов. Около 10% — жалобы на организацию экзамена на местах. К этой категории можно отнести проблемы с транспортом в отдаленных населенных пунктах и нехватку дополнительных бланков, возникшую по причине нерасторопности местных властей", — сообщили в пресс-службе.

Обратившиеся, среди прочего, жаловались на чрезмерный, по их мнению, досмотр в пунктах проведения ЕГЭ, долгое распечатывание контрольно-измерительных материалов в аудитории, неоднозначность заданий в тестовой части экзамена и то, что что некоторые задания ЕГЭ "идут вразрез со школьной программой". В ОП также поступили предложения понизить минимальный порог баллов по обязательным экзаменам и пересмотреть критерии оценки творческой части, а также предусмотреть в инструкциях для организаторов форс-мажорные обстоятельства. Свыше 10% попросили увеличить время проведения экзаменов по литературе и математике, а примерно 3% попросили разделить ЕГЭ по математике на два дня.

Преподаватель разъясняет ученикам правила сдачи экзамена перед началом единого государственного экзамена по истории. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЕГЭ по истории будет проверять знание базового курса, заявила Васильева

"Думаю, что предложение о разделении сдачи экзамена по математике на два дня заслуживает самого детального обсуждения и проработки. Выпускники попросили организаторов подумать над возможностью раздельной сдачи базового и профильного уровней экзамена в два дня, и я считаю, что мы могли бы рассмотреть такую возможность и пойти им навстречу", — сказала инициатор сбора предложений, первый замглавы комиссии ОП по образованию Людмила Дудова, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, в Общественной палате также поддерживают просьбу адаптировать контрольно-измерительные материалы для слабовидящих детей и выпускать их с более крупным шрифтом. Дудова добавила, что в обществе формируется правильное отношение к процедуре независимого оценивания знаний выпускников.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин назвал плюсы ЕГЭ

"Итоги приема предложений показали, что граждане практически перестали требовать отмены ЕГЭ и перешли к внесению конструктивных предложений по его совершенствованию", — сказал член палаты.

По словам Дудовой, все поступившие на сайт предложения будут обсуждаться на круглом столе в Общественной палате, который пройдет в начале сентября. Там же палата представит предложения экспертов по совершенствованию экзамена, однако "революционных" изменений обсуждаться не будет, добавила она.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена