Экс-главред RNS Канаев станет заместителем главного редактора РБК

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Бывший главный редактор информационного агентства Rambler News Service Петр Канаев с 14 августа займет должность первого заместителя главного редактора объединенной редакции РБК и будет курировать производство эксклюзивного новостного контента, говорится в пресс-релизе холдинга РБК.

Накануне стало известно о том, что главным редактором RNS вместо Канаева станет Александр Малахов. Канаев возглавлял RNS c момента его основания в 2015 году, а ранее, в том числе, руководил блоком деловой информации интернет-издания "Газета.ру".

"Мы знаем Петра как одного из лучших деловых журналистов отрасли и рады видеть его в нашей команде. Так мы усиливаем направление по производству качественного новостного контента, которое остается стратегически важным для редакции", — сказала соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, укрепление команды РБК — "следствие продолжения стратегии развития холдинга как качественного медиа, занимающего лидирующие позиции среди российских СМИ".