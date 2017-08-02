На поддержку вепсов на Вологодчине направят 420 тысяч рублей

ВОЛОГДА, 2 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Порядка 420 тысяч рублей направит в этом году правительство Вологодской области на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов — вепсов, проживающих в регионе, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Евгений Богомазов.

Вепсы — малочисленный финно-угорский народ, традиционно проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей в России. В апреле 2006 года эта народность была включена в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

"Речь идет о поддержке вепсов, постоянно проживающих в Бабаевском и Вытегорском районах области. На эти цели 260 тысяч рублей выделил федеральный бюджет, еще 160 тысяч рублей на эти цели направит в качестве софинансирования Бабаевский район", — рассказал Богомазов.

По его словам, часть этих средств, около 100 тысяч рублей, пойдет на пополнение книжного фонда Куйского филиала Бабаевской библиотечной системы. Еще более 300 тысяч рублей будет потрачено на ремонт помещений, покупку мебели и компьютерного оборудования для Куйской и Тимошинской школ.

"Поддержка и развитие инфраструктуры и объектов капитального строительства на территориях постоянного проживания вепсов идет ежегодно. В частности, в 2011-2017 годах на ремонт объектов социальной сферы было привлечено более 8,5 миллиона рублей, в том числе 2,3 миллиона рублей — из федерального бюджета. Это позволило реконструировать школы, библиотеки и дома культуры", — рассказал заместитель губернатора.

По данным Всероссийской переписи 2010 года, в Вологодской области насчитывается 412 вепсов. Они компактно проживают в сельских поселениях Пяжозерское и Вепсское национальное Бабаевского района, а также в сельском поселении Оштинское Вытегорского района.