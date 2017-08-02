Бурда назвал споры о предлоге перед словом "Украина" шовинистическими

РИГА, 2 авг – РИА Новости. Каждый сам для себя решает — говорить "на Украине" или "в Украине", а разговоры на эту тему являются шовинистическими, считает проживающий в Одессе телеведущий, писатель, бард, игрок "Что? Где? Когда?" Борис Бурда. Комментируя "бой" за княжну Анну Ярославну, он также заявил, что она одновременно была и киевлянкой, и дочерью русского князя.

По его мнению, глупо и бессмысленно пытаться прийти к единому мнению, как говорить, поскольку каждый народ сам выбирает правильный для себя вариант. "Это не спор. Это возмутительное, шовинистическое, глупое и беспомощное действие, которым не нужно заниматься. Как говорят люди, так и будет. Кстати, как говорят по-русски, решают в Санкт-Петербурге, а не в Киеве. А как говорят по-украински, решат в Киеве, а не в Санкт-Петербурге", — заявил Бурда в эфире радио Baltkom

При этом он отметил, что не меняет свое отношение к людям из-за того, что они говорят "в Украине" или "на Украине".

Бурда вспомнил также про "бой" за княжну Анну Ярославну. "Она, конечно, была украинкой, киевлянкой – это понятно каждому. И она, конечно, была русской, дочерью русского князя. И во всех французских летописях ее называют "Анной Русской", и это совершенная правда", — считает публицист.

По его мнению, спорить с этим – переходить на уровень детской прибаутки. "Не играй в мои игрушки. Не садись на мой горшок. Ты мне больше не подружка. Ты мне больше не дружок", — процитировал известное стихотворение Бурда.

Выступая в мае на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, президент РФ Владимир Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, он напомнил о "русской Анне — королеве Франции": младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании.

Украина неожиданно резко отреагировала на эти слова. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну. С аналогичными заявлениями выступили и ряд других украинских политиков, которые обвинили Россию в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".