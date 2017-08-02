Мизулина призвала обсудить вопрос о предварительной фильтрации интернета

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина предложила вернуться к обсуждению законопроекта о предварительной фильтрации интернета в России.

Сенатор напомнила, что рабочая группа, занимавшаяся разработкой этого документа, два года назад приняла решение о приостановке работы над законом. "Это произошло по двум причинам. Во-первых, не было ясности в вопросе финансирования, которое потребовалось бы в случае принятия закона. Во-вторых, не было единого мнения относительно его технической части. Возможно, сейчас настало время вернуться к обсуждению этого законопроекта", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Она также поддержала предложение о создании в России национальной системы фильтрации интернет-трафика, которая должна будет защитить детей от негативного и опасного контента. Предусматривается, что несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из "белого списка". По информации газеты "Известия", такая система должна будет появиться к 2020 году.

"Важно, чтобы механизм реализации подобной системы был максимально продуманным. Он, во-первых, должен действительно решать проблему, а во-вторых, не должен ущемлять права обычных пользователей интернета. В любом случае этот вопрос требует широкого, всестороннего обсуждения", — сказала Мизулина.