Москвичи начали подавать заявки на регистрацию брака в зоопарке

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Москвичи уже начали подавать заявки на организацию церемонии бракосочетания в Московском зоопарке, проводить ее планируется у расположенного на территории зоосада особняка XIX века "Дом Клюева", сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоопарка Магомед Саралиев.

В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому торжественную церемонию бракосочетания теперь можно провести в Московском государственном зоопарке, картинной галерее имени Ильи Глазунова, в музее имени Пушкина и в ряде других учреждений культуры столицы. Как отмечается в документе, размещенном на официальном портале мэрии, изменения внесены по желанию горожан.

"Интерес у москвичей к бракосочетанию в Московском зоопарке однозначно есть. Эту возможность обсуждают в блогах и социальных сетях, а также на наших интернет-площадках, и лично пишут директору Московского зоопарка Светлане Акуловой, говорят, что это здорово, молодежно. Я знаю, что в зоопарк уже поступали заявки от людей, которые видели новости о том, что появилась такая возможность", — сказал Саралиев РИА Новости.

Регистрация — в доме Клюева

Собеседник агентства подчеркнул, что проведение торжества станет возможным только после того, как будут "улажены все тонкости с управлением ЗАГС Москвы", в частности, будет определен порядок проведения регистрации брака на территории зоопарка.

"Сам процесс регистрации будет проходить у дома Клюева, на прилегающей территории, церемония будет проводиться в соответствии со всеми установленными правилами. Мы также готовим мини-площадку для фотосессий", — рассказал Саралиев.

По словам руководителя отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка, около вольеров регистрацию проводить не планируется.

"Если новоиспеченные молодожены захотят прогуляться по зоопарку и сфотографироваться на фоне животных, они смогут это сделать уже после самой официальной церемонии. Думаю, что все будет предусмотрено и в случае плохой погоды. В любом случае, сейчас идет активная подготовка", — отметил Саралиев.