В Петербурге мужчину нашли в квартире с полутораметровым слоем мусора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Судебные приставы, исполняя решение о выселении пожилой пары из захламленной квартиры в Санкт-Петербурге, обнаружили истощенного пожилого мужчину, который в течение многих лет не покидал свою комнату, сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.

Исполнительный лист о выселении из квартиры социального найма пожилой супружеской пары поступил в Кировский районный отдел УФССП России по Санкт-Петербургу. В суд с иском к жильцам помещения обратилось Государственное учреждение "Жилищное агентство" (ГУЖА).

"Причиной стало ненадлежащее состояние квартиры, до которого ее довела хозяйка жилплощади. Пожилая женщина страдает психическим заболеванием и регулярно приносит в свое жилище мусор с улицы. В результате пол двухкомнатной квартиры в доме на Дачном проспекте покрылся слоем хлама толщиной 1,5 метра", — говорится в сообщении.

Судебный пристав, принимая во внимание возраст должников и состояние женщины, пригласил на место бригаду врачей.

"Когда они попали в квартиру, то обнаружили среди куч мусора истощенного пожилого мужчину – должника. В течение многих лет он не покидал свою комнату; из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР. Мужчина незамедлительно был направлен в больницу. Саму виновницу беспорядка в квартире доставили в психиатрическую клинику", — сообщает ведомство.