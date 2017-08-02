В Петербурге лося, представлявшего угрозу для горожан, вернули в лес

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Лося, которого накануне заметили на севере Санкт-Петербурга, вернули в лес, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Во вторник жители Петербурга заметили в северной части города лося, его фотографии появились в социальных сетях. Сообщалось, что дикое животное, прогулявшись по улице, скрылось в Муринском парке.

На помощь животному прибыли сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Управления ветеринарии, ГКУ "Дирекция ООПТ", представители МЧС и полиции.

"После многочасового дежурства сотрудников комитета по природопользованию животное было обнаружено… Самостоятельно лось вернуться в природу не смог и представлял реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому совместными усилиями сотрудников комитета по природопользованию и Управления ветеринарии удалось обездвижить и вывезти дикого зверя в Ленинградскую область", — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, причиной выхода лося из лесополосы могли стать грибники и отдыхающие, которые берут с собой в лес собак крупных пород без поводков и намордников.