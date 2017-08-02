Эксперты ОНФ проверят исполнение федерального закона о телемедицине

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет мониторинг реализации закона о применении телемедицинских технологий в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба движения в среду.

По словам члена центрального штаба ОНФ, директора Фонда развития интернет-инициатив Кирилла Варламова, движение будет отслеживать исполнение закона по четырем направлениям.

"Первое — принятие подзаконных нормативно-правовых актов со стороны Минздрава России по стандартам и порядку лечения заболеваний, идентификации и эксплуатации информационных систем. Второе — по линии ФОМС: принятие нормативно-правовых актов, фиксирующих номенклатуру медпомощи и услуг", — цитирует Варламова пресс-служба ОНФ.

По его словам, также будет проверяться работа Минкомсвязи, которому предстоит обеспечить интеграцию системы телемедицины с порталом госуслуг, обеспечивая доступ к истории болезни и медкартам. Кроме того, отдельным направлением мониторинга станет реализация пилотных проектов в регионах.

Варламов считает закон о телемедицине существенным шагом в деле развития медицины. "В нынешнем виде принятый закон существенно упрощает медицинское обслуживание жителей больших городов, имеющих возможность первичного очного приема у врача с последующим онлайн-консультированием," — отметил член ОНФ.

В то же время Варламов отмечает, что закон не учитывает потребности некоторых граждан, в частности, проживающих в отдаленных населенных пунктах, поскольку онлайн-консультацию они могут получить только после первичного очного приеме у врача. Член ОНФ полагает, что к этому привело излишне жесткое регулирование случаев оказания телемедицинской помощи, предусмотренное принятым законом.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о телемедицине, предусматривающий выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно. Согласно тексту закона, вводится возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.