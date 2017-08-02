СЖР разберется в ситуации с журналистом "Новой газеты" Нурматовым

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) попытается разобраться в обвинениях, выдвинутых против корреспондента "Новой газеты", гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, которого по решению суда могут выдворить из России.
"Секретариат Союза журналистов России попытается до конца разобраться в этой сложной ситуации. На наш взгляд, самое сложное для принятия решения – это то, что Али Феруз родился и вырос на Алтае, то, что он добросовестно работал в "Новой газете", и то, что он обратился с просьбой о предоставлении убежища в России, однако, все эти факты не были учтены при принятии решения судом. Мы попытаемся разобраться в обвинениях, выдвинутых против журналиста Али Феруза", — говорится в заявлении СЖР.
В марте Нурматова задержали из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России и составили на него административный протокол, но корреспондент не явился в суд. По данным "Новой газеты", Нурматов был ранее задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".
По данным источника РИА Новости в полиции, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 года Нурматов работает в "Новой газете" без разрешения на трудовую деятельность.