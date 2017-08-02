СЖР разберется в ситуации с журналистом "Новой газеты" Нурматовым

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) попытается разобраться в обвинениях, выдвинутых против корреспондента "Новой газеты", гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, которого по решению суда могут выдворить из России.

Басманный суд Москвы накануне постановил выдворить Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала "Новая газета" на своем сайте, Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией. В мае МВД отказало корреспонденту в предоставлении временного убежища, журналист накануне подал на это решение жалобу. Ранее Замоскворецкий суд Москвы вернул жалобу Нурматова на действия МВД в связи с неподсудностью данного вопроса Замоскворецкому суду.

"Секретариат Союза журналистов России попытается до конца разобраться в этой сложной ситуации. На наш взгляд, самое сложное для принятия решения – это то, что Али Феруз родился и вырос на Алтае, то, что он добросовестно работал в "Новой газете", и то, что он обратился с просьбой о предоставлении убежища в России, однако, все эти факты не были учтены при принятии решения судом. Мы попытаемся разобраться в обвинениях, выдвинутых против журналиста Али Феруза", — говорится в заявлении СЖР.

В марте Нурматова задержали из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России и составили на него административный протокол, но корреспондент не явился в суд. По данным "Новой газеты", Нурматов был ранее задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".

По данным источника РИА Новости в полиции, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 года Нурматов работает в "Новой газете" без разрешения на трудовую деятельность.