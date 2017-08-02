В Челябинской области проверяют данные о найденных на свалке документах

ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Администрация Рощинского поселения в Челябинской области, где якобы на свалке были найдены документы о награждении ветеранов и финансовые сметы, проведет проверку по факту обнаружения подобной находки, сообщила РИА Новости в среду исполняющая обязанности главы Рощинского сельского поселения Людмила Ефимова.

По данным местных СМИ, жители поселка Рощино обнаружили на стихийной свалке за гаражами большое количество документов, предположительно, вывезенных из местной администрации. Так, среди бумаг, которые частично порваны и повреждены, были найдены документы о награждении ветеранов, наследовании имущества, о бесплатном выделении земельных участков и финансовые сметы. СМИ пишут, что документы датированы 2005 годом, а сообщила о находке журналистам депутат рощинского сельского совета Татьяна Дегтярева.

"Я лично найденных документов не видела и депутат, распространивший данную информацию якобы от местных жителей в СМИ, ко мне не обращался. Но в администрации Рощинского сельского поселения будет создана специальная комиссия с участием депутатов Совета и прокуратуры, которая проведет свое расследование. Будем проверять подобный случай", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в большинстве случаев внутренние документы администрацией утилизируются не на месте, в Рощино, а в Челябинске, но есть документы, не представляющие ценности и утилизирующиеся в урну.

Подобный случай будет расследоваться и изучаться обязательно с привлечением работников прокуратуры, добавила она.