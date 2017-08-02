Европейский университет в Петербурге лишили лицензии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге прекращено, следует из информации, размещенной в реестре российских вузов.

Согласно опубликованным данным, лицензия Европейского университета "не действует".

Ранее вуз попросил аннулировать действующую лицензию на право образовательной деятельности, чтобы оформить новую. Также Европейский университет в июле проиграл во второй инстанции спор в арбитраже Москвы, где оспаривал приостановку лицензии из-за неустраненных нарушений. Ранее в декабре 2016 года университет возобновил занятия после того, как лицензия была приостановлена по решению районного суда. Тогда университет сообщал, что действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии в свою очередь было приостановлено в качестве обеспечительных мер в рамках судебного спора университета с образовательным ведомством в арбитраже Москвы.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.