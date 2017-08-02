Европейский университет в Петербурге лишили лицензии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге прекращено, следует из информации, размещенной в реестре российских вузов.
Согласно опубликованным данным, лицензия Европейского университета "не действует".
Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.