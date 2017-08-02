В Тюмени установят интерактивные карты города для слабовидящих

ТЮМЕНЬ, 2 авг — РИА Новости. Тактильно-звуковые ЗD карты Тюмени для инвалидов по зрению установят до конца 2017 года на железнодорожном вокзале и в аэропорту города, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"Идея проекта заключается в том, чтобы создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями, помочь им ориентироваться в городе. Карта представляет собой рельефную подложку, сенсорную рамку и аудиосистему. Изучая карту, пользователь водит пальцем по объектам. Сенсор улавливает прикосновения, а аудиосистема озвучивает названия объектов и информацию о них", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что подобная карта в прошлом году появилась в Екатеринбурге. За осуществление данного проекта в Тюмени взялся студент кафедры психологии и педагогики, инвалид первой группы по зрению, руководитель коворкинга "Белая трость", волонтер лиги добровольцев ТюмГУ Степан Панов.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, в регионе немало делается для помощи взрослым и детям-инвалидам, их реабилитации, создания безбарьерной среды. Большую роль играют в этом и социально ориентированные некоммерческие организации, занимающиеся проектами интеграции людей с инвалидностью в экономическую и культурную жизнь.

"Важно понимать, что каждый из нас должен чувствовать сопричастность к этому общему делу, быть чутким, отзывчивым и открытым к проблемам других людей, только так мы можем создать общество равных возможностей", — подчеркнул глава региона.

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