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Общество

Уроки кибербезопасности: чему будут учить российских школьников

11:4202.08.2017
(обновлено: 11:43 02.08.2017)
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© Fotolia / goodluzДети сидят за компьютером. Архивное фотоДети сидят за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / goodluz

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Уроки кибербезопасности должны учить ребенка безопасному поведению в сети с младшего возраста, противостоять кибербуллингу, а также объяснять, почему нельзя использовать плагиат, рассказал РИА Новости директор Института образовательной информатики Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" Российской академии наук, академик Алексей Семенов.

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Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что основам кибербезопасности начнут учить школьников и учителей, соответствующие программы будут разработаны ведомством. По ее словам, говорить школьникам об этом нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.

Уже осенью 2017 года начнет свою работу Центр цифровой экономики МГУ, который станет флагманом для создания в России экономики нового типа, цифровизации промышленности и подготовки кадров, а также займется вопросами кибербезопасности, сообщил РИА Новости научный руководитель центра академик Игорь Соколов. Он также рассказал, что направлением образования и, в частности, проблемой кибербезопасности школьников будут заниматься ученые Института образовательной информатики Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Мы разрабатываем технологические средства, платформы для персонализации образования. Здесь ребенок вместе с педагогами и родителями строит планы своей учебной работы, определяет результаты, которых он хочет достичь. Одновременно здесь накапливается информация о его действиях, результатах учебной работы. Фиксируется его поведение в сети. Скажем, если он тратит время на бессмысленные игры или посещение каких-то бестолковых сайтов, это фиксируется и становится поводом для обсуждения с ним", — рассказал Алексей Семенов.

Цифровизация в образовании

По мнению Семенова, подход, состоящий в том, чтобы сдерживать применение цифровых инструментов в работе школьников, тупиковый, так как ведет к увеличению разрыва между школой и жизнью, которая окружает детей. По словам эксперта, необходимо избавляться от мысли, что интернет – что-то плохое и опасное.

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Антисоциальные сети: как реагировать на травлю ребенка в интернете
"Все, что осваивает ребенок, можно использовать во благо и во зло. Неспособный писать не пишет бранных слов на заборе, но это не значит, что не надо писать вообще… Важно принимать цифровую среду как часть современного мира со своими законами и внутреннем устройством, благами и опасностями", — пояснил ученый.

"Будет идти цифровизация образования, в том числе школьного. То есть дети будут на уроках при изучении тех или иных предметов все шире использовать цифровые инструменты. Этот процесс активизируется, в частности, в связи с программой Цифровой экономики в России", — добавил он.

При этом эксперт отметил, что процесс цифровизации на самом деле начался гораздо раньше. Например, учителя начальной школы еще в прошлом веке предлагали детям искать информацию с помощью интернета.

"Кроме использования интернета, как источника информации, школьники работают с текстами в текстовых редакторах, измеряют температуру, давление и других характеристики окружающей среды с помощью цифровых датчиков, программируют, конструируют роботов, рисуют и действуют в виртуальных мирах, используют трехмерные принтеры. Цифровизация идет уже сегодня", — сказал Семенов.

В интернете те же моральные принципы

Люди с мобильными телефонами. Архивное фото
© Flickr / Strelka Institute for Media, Architecture and Design Follow / Evgeny Belikov
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Важно выявлять общие принципы, увязывать то, что имеется в цифровой реальности, с тем, что существует в окружающем мире, отметил Семенов.

"Нужно проводить параллели между реальным и кибернетическим миром, декларировать общие для них принципы и постоянно их иллюстрировать", — пояснил ученый.

Так, по его словам, с помощью аналогий можно объяснять детям об ответственности за поступки, совершенные как в сети, так и в реальном мире. Речь идет в частности о плагиате, интернет-травле, противоправных действиях.

"Дети знают с трех лет, что взять чужую лопатку и пойти с ней домой – это неправильно. Но вот типичная ситуация: ребенок взял где-то цитату и просто вставил ее в свой текст. Учитель, который заметил это, должен объяснить, что нужно дать ссылку на первоисточник. Нехорошо же брать чужое и говорить, что это мое", — сказал Семенов.

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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Детям необходимо объяснять, что если они стали жертвами нападок в интернете, так называемого кибербуллинга, то реагировать нужно так же, как в реальной жизни. Например, не обращать внимания, не вступать в перебранку с обидчиками, не давать лишних поводов для "виртуальной драки", но если с чем-то не удается справиться, всегда можно обратиться к взрослому, заметил академик.

Кроме того, по его мнению, ребенок с детства должен иметь привычку удалять электронные письма и сообщения с сомнительных адресов, не читая их.

"Есть еще одно важное соображение – мир становится более прозрачным. Все, что с тобой происходит, где-то записывается и хранится. И для маленького ребенка это представление полезно. Раньше воспитывали мораль, говоря, что есть всевидящее око той или иной религии, которое знает все, что ты делаешь. Сейчас постоянная запись и фиксация всего, что происходит с человеком, с взрослым или маленьким, уже стала реальностью нашего мира", — сказал Семенов.

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© РИА Новости
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"Поздно обсуждать, хорошо это или плохо. Это уже произошло. Например, любые денежные операции или просто поведение на улице всегда где-то записаны. Сегодня ребенок уже живет в цифровом мире с "цифровой моралью", — добавил он.

Говоря о том, в каком возрасте лучше учить правилам поведения в сети, собеседник агентства заметил, что "есть высказывание о том, что ребенка нужно учить с рождения". "Он действительно сам учится с рождения. Как только ему в руки попадают разные электронные гаджеты, ему сразу надо объяснять принципы безопасности и морали", — считает Семенов.

Он подчеркнул важность того, чтобы родители и учителя имели соответствующую подготовку и методическую литературу. "В частности, уже есть хорошие материалы на эту тему, которые подготовлены под руководством Галины Солдатовой, профессора кафедры психологии личности МГУ", — сказал ученый.

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Ранее декан факультета психологии МГУ, академик РАО Юрий Зинченко сообщил РИА Новости, что ученые факультетов психологии и журналистики Московского разработают программу и напишут учебник по кибербезопасности, по которому будут учиться российские школьники. По его словам, сейчас идет разработка соответствующей программы. Вероятнее всего, соответствующие образовательные модули войдут в курс по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), причем, начиная с младших классов, а первые результаты по данной работе запланированы на январь-февраль 2018 года.

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