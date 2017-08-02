Уроки кибербезопасности: чему будут учить российских школьников

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Уроки кибербезопасности должны учить ребенка безопасному поведению в сети с младшего возраста, противостоять кибербуллингу, а также объяснять, почему нельзя использовать плагиат, рассказал РИА Новости директор Института образовательной информатики Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" Российской академии наук, академик Алексей Семенов.
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Уже осенью 2017 года начнет свою работу Центр цифровой экономики МГУ, который станет флагманом для создания в России экономики нового типа, цифровизации промышленности и подготовки кадров, а также займется вопросами кибербезопасности, сообщил РИА Новости научный руководитель центра академик Игорь Соколов. Он также рассказал, что направлением образования и, в частности, проблемой кибербезопасности школьников будут заниматься ученые Института образовательной информатики Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН.
Цифровизация в образовании
По мнению Семенова, подход, состоящий в том, чтобы сдерживать применение цифровых инструментов в работе школьников, тупиковый, так как ведет к увеличению разрыва между школой и жизнью, которая окружает детей. По словам эксперта, необходимо избавляться от мысли, что интернет – что-то плохое и опасное.
"Будет идти цифровизация образования, в том числе школьного. То есть дети будут на уроках при изучении тех или иных предметов все шире использовать цифровые инструменты. Этот процесс активизируется, в частности, в связи с программой Цифровой экономики в России", — добавил он.
При этом эксперт отметил, что процесс цифровизации на самом деле начался гораздо раньше. Например, учителя начальной школы еще в прошлом веке предлагали детям искать информацию с помощью интернета.
"Кроме использования интернета, как источника информации, школьники работают с текстами в текстовых редакторах, измеряют температуру, давление и других характеристики окружающей среды с помощью цифровых датчиков, программируют, конструируют роботов, рисуют и действуют в виртуальных мирах, используют трехмерные принтеры. Цифровизация идет уже сегодня", — сказал Семенов.
В интернете те же моральные принципы
"Нужно проводить параллели между реальным и кибернетическим миром, декларировать общие для них принципы и постоянно их иллюстрировать", — пояснил ученый.
Так, по его словам, с помощью аналогий можно объяснять детям об ответственности за поступки, совершенные как в сети, так и в реальном мире. Речь идет в частности о плагиате, интернет-травле, противоправных действиях.
"Дети знают с трех лет, что взять чужую лопатку и пойти с ней домой – это неправильно. Но вот типичная ситуация: ребенок взял где-то цитату и просто вставил ее в свой текст. Учитель, который заметил это, должен объяснить, что нужно дать ссылку на первоисточник. Нехорошо же брать чужое и говорить, что это мое", — сказал Семенов.
Кроме того, по его мнению, ребенок с детства должен иметь привычку удалять электронные письма и сообщения с сомнительных адресов, не читая их.
"Есть еще одно важное соображение – мир становится более прозрачным. Все, что с тобой происходит, где-то записывается и хранится. И для маленького ребенка это представление полезно. Раньше воспитывали мораль, говоря, что есть всевидящее око той или иной религии, которое знает все, что ты делаешь. Сейчас постоянная запись и фиксация всего, что происходит с человеком, с взрослым или маленьким, уже стала реальностью нашего мира", — сказал Семенов.
Говоря о том, в каком возрасте лучше учить правилам поведения в сети, собеседник агентства заметил, что "есть высказывание о том, что ребенка нужно учить с рождения". "Он действительно сам учится с рождения. Как только ему в руки попадают разные электронные гаджеты, ему сразу надо объяснять принципы безопасности и морали", — считает Семенов.
Он подчеркнул важность того, чтобы родители и учителя имели соответствующую подготовку и методическую литературу. "В частности, уже есть хорошие материалы на эту тему, которые подготовлены под руководством Галины Солдатовой, профессора кафедры психологии личности МГУ", — сказал ученый.