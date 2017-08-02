Российским судебным приставам за полгода удалось разыскать 44 ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Российским судебным приставам удалось в первом полугодии 2017 года разыскать 44 ребенка, еще 30 остаются в розыске, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Судебные приставы занимаются розыском детей, которых один из родителей скрывает от другого, в том числе осуществляют международный розыск.

"Такая категория, как розыск детей, находится на особом контроле в ФССП России. С начала года в производстве территориальных органов находилось 74 таких разыскных дела, в рамках которых разыскано 44 ребенка", — сказал он на коллегии ведомства в среду.