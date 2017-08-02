В Туве проверят все опоры ЛЭП после гибели ребенка

КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Безопасность линий электропередачи проверяют в Туве после гибели 12-летнего мальчика под упавшим из-за сильного ветра столбом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Трагедия произошло 28 июля, когда ребенок катался на велосипеде в селе Барлык. В это время, предположительно, от сильного ветра, на него обрушился столб ЛЭП. Мальчик скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правительство республики поручило помочь семье с похоронами мальчика.

"В месячный срок на территории Тувы должны быть обследованы опоры линий электропередачи на предмет их безопасности для жизни и здоровья граждан. Также необходимо ускорить оформление данных опор в эксплуатацию АО "Тываэнерго" в рамках концессионного соглашения. По поручению главы Тувы работу должны провести министерство топлива и энергетики совместно с АО "Тываэнерго" и с администрациями муниципальных районов и городских округов", — говорится в сообщении.