Найденный в Хабаровском крае самородок золота не планируют сдавать в Гохран

ХАБАРОВСК, 2 авг — РИА Новости. Руководство артели старателей, нашедшей самородок золота весом 10,3 килограмма в Хабаровском крае, на заявляло о желании выставлять его в "Алмазном фонде России", сообщил РИА Новости в среду представитель Минприроды региона.

Самородок золота весом 10,3 килограмма и длиной около 30 сантиметров найден в артели старателей "Заря" на ручье Заманчивый, в Николаевском районе. Его нашел бульдозерист при разравнивании гале-эфельных отвалов. Это самый крупный самородок из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края. В 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 килограмма.

"Решение, что делать с самородками, принимает руководство компании, где он найден. В соответствии с постановлением правительства РФ, уникальные драгоценные камни или самородки могут выставляться в "Алмазном фонде России". Но артель не заявляла о таком намерении, скорее всего, самородок отдадут в переплавку", — сказал собеседник.

Он также отметил, что прибыль, полученная от передачи самородков в Гохран для последующей выставки в "Алмазном фонде", зачастую не превышает прибыли при переплавке металла.

Ранее председатель Союза старателей России Виктор Таракановский сообщал РИА Новости, что для Гохрана имеет ценность только тот самородок, который представляет собой какую-то эстетическую или художественную ценность. Например, как в 1944 году на Колыме был найден самородок "Мефистофель". Контуры его полностью соответствует слепку профиля Мефистофиля. После тщательного обследования комиссия решила, что это творение природы, и он не подвергался искусственной обработке.

В Гохране России хранится богатейшая в мире коллекция золотых самородков. В 1967 году в Москве на выставке "Алмазный фонд" было представлено около 100 уникальных находок общим весом более 200 килограммов. Среди них — золотые самородки "Лошадиная голова" (14 килограммов), "Верблюд" (9,3 килограмма), "Заячьи уши" (3,34 килограмма), "Мефистофель" (20 граммов).