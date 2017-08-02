Найденный в Хабаровском крае самородок золота не планируют сдавать в Гохран

ХАБАРОВСК, 2 авг — РИА Новости. Руководство артели старателей, нашедшей самородок золота весом 10,3 килограмма в Хабаровском крае, на заявляло о желании выставлять его в "Алмазном фонде России", сообщил РИА Новости в среду представитель Минприроды региона.
"Решение, что делать с самородками, принимает руководство компании, где он найден. В соответствии с постановлением правительства РФ, уникальные драгоценные камни или самородки могут выставляться в "Алмазном фонде России". Но артель не заявляла о таком намерении, скорее всего, самородок отдадут в переплавку", — сказал собеседник.
Он также отметил, что прибыль, полученная от передачи самородков в Гохран для последующей выставки в "Алмазном фонде", зачастую не превышает прибыли при переплавке металла.
В Гохране России хранится богатейшая в мире коллекция золотых самородков. В 1967 году в Москве на выставке "Алмазный фонд" было представлено около 100 уникальных находок общим весом более 200 килограммов. Среди них — золотые самородки "Лошадиная голова" (14 килограммов), "Верблюд" (9,3 килограмма), "Заячьи уши" (3,34 килограмма), "Мефистофель" (20 граммов).