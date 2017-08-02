Ространснадзор рекомендовал метро Петербурга взять пример с Москвы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ситуация со скоплением людей на входах ряда станций метро Санкт-Петербурга показала неготовность его службы контроля к новым условиям работы; подземке стоит пересмотреть план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, в частности, увеличив число рамок, и взять на вооружение примеры успешной работы в данной области, например, Московского метрополитена, говорится в сообщении Ространснадзора.
"В настоящее время в Петербургском и других метрополитенах на территории РФ осуществляются мероприятия по повышению безопасности в связи с новыми требованиями к обеспечению безопасности в метрополитенах, утвержденными правительством РФ 5 апреля текущего года. В связи с началом данных мероприятий в Петербургском метрополитене на 4 станциях наблюдалось скопление людей на входах. Сложившаяся ситуация показала неготовность службы контроля метрополитена к новым условиям работы", — говорится в сообщении Ространснадзора.
Тотальный досмотр пассажиров на станции метро Крестовский Остров— Лёша (@kapitoshka_ru) 27 июля 2017 г.
Очередь на вход растянулась метров на 150#СПБ #метроСПБ@NeSobyanin pic.twitter.com/W33BkEO2Ij
Ведомство напоминает, что закон возлагает на метрополитен ответственность за обеспечение транспортной безопасности. По мнению службы, возникшая ситуация показала, что разработанный Петербургским метрополитеном план обеспечения транспортной безопасности недостаточно отработан как в части применения технических средств досмотра, так и в части подготовки персонала.
Обжалование метрополитеном предписаний Ространснадзора, добавили в ведомстве, связано с организационными вопросами проведения проверки и оформлением предписаний. При этом сам факт нарушения требований транспортной безопасности остается и требует принятия мер по их устранению.
Замечательная очередь в метро на Крестовском уже 3 день😐теперь чтобы зайти в метро нужно как минимум простоять 15 минут👍🏻 pic.twitter.com/lZqg95mIua— Ovsanna Harutyunyan (@Ovsanna9696) 27 июля 2017 г.