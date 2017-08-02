Треть пассажиров МЦК оплачивает проезд с помощью бесконтактных технологий

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Почти треть пассажиров оплачивает проезд на Московском центральном кольце (МЦК) с помощью бесконтактных технологий — банковских карт, поддерживающих PayPass и PayWave, или смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay, сообщает официальный портал мэра Москвы. Количество таких пользователей выросло вдвое по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Чтобы оплатить проезд на МЦК с помощью банковской карты или смартфона, необходимо приложить устройство к валидатору на турникете. Использовать бесконтактный способ оплаты можно также во всех кассах и автоматах по продаже билетов в метро и на Московском центральном кольце.