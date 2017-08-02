Курс астрономии в российских школах будет рассчитан на 35 часов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Курс астрономии, которая появится в школьной программе с 1 сентября, будет рассчитан на 35 часов, сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

По словам Васильевой, многие эксперты констатируют избыточность предметов в школах, ведутся разговоры об увеличении или уменьшении нагрузки на детей.

"Но есть предмет, который, по моему мнению, не должен вызывать больших споров и сомнений — это астрономия. С 1 сентября 2017 года она триумфально возвращается в школьную программу курсом в 35 часов. Парадокс: у страны, первой полетевшей в космос, в школах нет астрономии, но наши юноши несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии", — сказала Васильева в интервью газете "Известия".

О необходимости возвращения предмета в школьную программу Васильева заявила 21 сентября 2016 года, выступая на пресс-конференции. Позже она отметила, что астрономию планируется ввести в следующем учебному году.