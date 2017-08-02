Приморского чиновника исключили из ЕР после компрометирующих фото

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Александр Евсеев, снятый с должности начальника отдела общего образования департамента образования и науки Приморья после публикации в интернете компрометирующих фотографий, исключен из "Единой России", сообщается на сайте регионального отделения партии в среду.

В воскресенье на популярном веб-форуме были опубликованы фотографии обнаженного мужчины, похожего на Евсеева. В понедельник чиновника сняли с должности, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

"Евсеев Александр Борисович исключен из партии "Единая Россия" решением президиума РПС за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам", — говорится в сообщении.

Ранее в региональном отделении РИА Новости сообщили, что Евсеев не состоял в партии.