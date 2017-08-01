Порядок на Дне ВДВ обеспечат полторы тысячи сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Правоохранители и сотрудники Росгвардии обеспечат охрану общественного порядка во время празднования 87-летия Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщает столичный главк МВД.

"Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения вышеуказанных мероприятий будет задействовано более 800 сотрудников полиции и около 650 сотрудников Росгвардии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 августа в Москве пройдут торжественные и праздничные мероприятия. В их числе — литургия в Храме Пророка Божия Илии, крестный ход по случаю празднования Дня Святого Пророка Илии — небесного покровителя ВДВ на улице Ильинке, концертная программа с участием самодеятельных коллективов ВДВ (на концертной площадке, расположенной на Васильевском спуске Красной площади).

Церемония возложения венка и цветов военнослужащими и ветеранами ВДВ России к памятнику "Воинам-десантникам, погибшим при исполнении служебного долга в мирное время" состоится на Суворовской площади. На Новодевичьем кладбище состоится церемония возложения венков и цветов к памятнику на могиле генерала армии Василия Маргелова.

Кроме того, пройдут традиционные встречи бывших воинов-десантников в ЦПКиО имени Горького, парках культуры и отдыха "Сокольники" и "Измайлово", на ВВЦ и Поклонной горе.