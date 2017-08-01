Гранты от гаранта: НКО из 79 регионов России получили президентские гранты

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. 1 августа стали известны победители конкурса президентских грантов. В перечень вошли 1023 проекта, представленные 970 некоммерческими организациями из 79 регионов России.

Директор Агентства социальной информации, член Общественной палаты Российской Федерации Елена Тополева-Солдунова отметила, что в этом году организаторы конкурса смогли уделить достаточно внимания всем проектам. "Даже если были какие-то сомнения в адекватной оценке проекта, то к каждому проекту старались вернуться, еще раз его рассмотреть, чтобы оценка была объективной", — отметила Тополева-Солдунова.

Кроме объема поступивших заявок на гранты эксперты также отмечают уровень их проработанности. "Сейчас, судя по тем заявкам, которые приходят, проектная грамотность становится новым таким универсальным мерилом. Хороший уровень знания темы, которой занимаются заявители, я бы сказал, что один из главных результатов этого конкурса", — отметил ректор образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергей Зуев, добавив, что большинство поступивших заявок отличается высоким уровнем проектной грамотности.

В 2017 году для проведения конкурса грантов был создан единый оператор —Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества. Изменение технологии было позитивно встречено экспертами. "Есть единый контрольный центр, но за каждым направлением закрепляется отдельный эксперт. В итоге по реализации видно, что, несмотря на те сомнения, которые у меня были, это оказалось эффективно", — отметила президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам"Елена Альшанская, добавив, что появление единого оператора оказалось правильным решением.

Заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков отметил, что многие проекты, заявленные в том числе в категории"образование", вышли за границы своего региона. "Например, "IT-планета" — это соревнование для студентов по разным номинациям, так или иначе связанным с программированием, с IT-технологиями, с дизайном. Оно зародилось в Краснодаре. Энтузиаст Сергей Шалашный потихоньку охватил всю территорию страны, и сейчас это мероприятие, в котором больше 10 тысяч студентов принимает участие ежегодно", — сообщил Гудков, добавив, что с помощью гранта проект планируется развивать — в частности,будет создана номинация "Неограниченные возможности", чтобы вовлечь в соревнование людей со специальными потребностями.

Гудков также выделил другой интересный образовательный проект, который реализуется российской некоммерческой организацией "Викимедиа РУ". В рамках него ведется работа с региональными библиотеками. "Проект направлен на то, чтобы обучать библиотеки, какие издания уже можно оцифровывать, выкладывать в публичный доступ. Они будут по стране это делать, пропагандировать, проводить конкурс среди библиотек на эту тему", —отметил заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям.

Региональные инициативы

Среди победителей — крупные общественные организации и известные общественные инициативы, среди которых Российский Красный Крест и театральный фестиваль "Золотая маска". Но кроме крупных проектов финансирование получили и региональные организации.

В частности, несколько грантов получили проекты, направленные на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. В Нижегородской области, Алтайском крае, Республике Удмуртия, Кировской и Калининградской областях будет создана услуга "Передышка", которая позволит родителям кратковременно размещать слепоглухих детей в профессиональных принимающих семьях. В Рязанской области благодаря поддержке президента будет создана система лагерей для детей срасстройством аутистического спектра. Планируется, что смены в этой системе будут проходить в течение всего года и позволят детям с особенностями принять участие в образовательных и творческих программах, развить необходимые навыки, социализироваться, найти друзей среди других детей.

В Год экологии был также выделен грант на создание природного общественного пространства в Тульской области. Лабиринт "Лес межнационального единства" может войти в Книгу рекордов России как самый большой растительный лабиринт, который будет создан из семян и саженцев растений, отправленных участниками проекта из разных стран и всех регионов России.

Благодаря президентскому гранту в Хабаровском крае появится музей народов региона "Дальний Восток —дружба народов". Под сводами музея будут собраны экспозиции представителей народов Хабаровского края с XVI века и до наших дней. Продолжит этнографическую тему проект создания мультипликационного сериала по мотивам сказок и легенд коренных народов Камчатки.

Вологодское региональное отделение Союза пенсионеров России получило грант на создание проекта "Спортивное долголетие", в рамках которого будут открыты секции физкультурно-оздоровительной направленности, скандинавской ходьбы, дыхательной и суставной гимнастики, секции по дартсу, шашкам, шахматам, настольному теннису, плаванию, спортивным танцам, пулевой стрельбе, легкой атлетике изимним видам спорта для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья.