Глава Калмыкии пообещал помочь с жильем женщине, обратившейся к Путину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Глава Калмыкии Алексей Орлов пообещал жительнице Элисты Ларисе Якуповой, сообщившей президенту РФ Владимиру Путину о сборе денег с родителей учеников для покупки парт в одной из школ республики, разобраться в ее жилищных проблемах.

По словам женщины, дом, в котором жили они с мужем и тремя детьми (двое несовершеннолетних), был оформлен на родителей супруга. После того как свекровь Якуповой стала недееспособной, свекр и золовка якобы выгнали из дома всю семью Ларисы. Как рассказала местная жительница, сделку оформили как куплю-продажу, и теперь дом принадлежит только старшей сестре супруга Якуповой.

"Это юридические детали, в которые мы, конечно же, постараемся вникнуть и навести порядок. Чисто с моральной точки зрения, конечно, и свекор ваш, и сестра вашего мужа поступили не совсем корректно. Я постараюсь разобраться совместно с надзорными органами. Это вопрос права наследования, нужно выяснить, был ли он совершен юридически грамотно или нет. Постараемся разрешить вопрос по справедливости", — пояснил Орлов во время личной встречи с жительницей.

Глава республики не исключил привлечения к проверке следственных органов, если будут выявлены "аспекты криминального характера".

"Умерли основные собственники жилья, правильно? Осталось два наследника: ваш супруг и его сестра. Сестра вашего мужа каким-то образом, не хочу сейчас давать характеристику или оценку, каким, сумела отсудить свои права и вас, грубо говоря, выставили на улицу, правильно? По этому факту мы разберемся, конечно, будут разбираться и надзорные органы, если понадобится, подключатся и следственные органы, если здесь есть аспекты криминального характера", — подчеркнул Орлов.

О сборе денег с родителей учеников на покупку парт в школе рассказала жительница Элисты Лариса Якупова в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Сын Якуповой идет 1 сентября в первый класс. По ее словам, из всех родителей будущих первоклассников МБОУ "СОШ №12" Элисты только она возразила на предложение классного руководителя купить школьные парты.

Путин в понедельник на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым заявил, что покупка парты — это "что-то новенькое", что он "никогда не видел и не слышал". Путин поручил главе Калмыкии разобраться с ситуацией. Глава республики взял под личный контроль решение данного вопроса. Орлов в ходе видеоконференции с жителями Калмыкии заявил, что республика будет в новом учебном году на 100% обеспечена учебниками и партами. Кроме того, по его словам, во все школы Калмыкии (более 160) к 1 сентября поступят парты для учеников 1-5 классов.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Калмыкии проверить данные о том, что родители учащихся покупали в школу парты.