RT учредил ежегодную премию в память о погибшем в Сирии стрингере

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Телеканал RT в память о погибшем в Сирии стрингере Халеде аль-Хатыбе учреждает новую международную премию, которую ежегодно будут вручать военным корреспондентам, работающим в горячих точках, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Корреспондент Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с телеканалом RT, погиб во время информационного освещения операции правительственной армии в районе Эс-Сухна. Журналист был смертельно ранен во время ракетного обстрела, которому боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) подвергли позиции ВС САР в селении Аль-Багилия на востоке провинции Хомс. Как сообщил впоследствии РИА Новости источник в минобороны Сирии, стрингер погиб в результате попадания противотанковой управляемой ракеты. Сопровождавший его внештатный оператор Муутаз Якуб получил ранения и был госпитализирован, сообщил ранее телеканал.

"Уже несколько дней, как мы все потрясены, подавлены, шокированы смертью Халеда, нашего совсем молодого коллеги, который погиб, освещая то, что происходит на его родине, ту чудовищную войну, которая разрывает сейчас уже не первый год Сирию, который погиб от рук тех, против кого он как раз и боролся", — сказала Симоньян в своем видеообращении во время траурной церемонии, прошедшей в здании телевизионного комплекса RT во вторник.

По ее словам, Халед стал военным журналистом и снимал свои репортажи, осознавая всю опасность для жизни и здоровья, "не потому, что он хотел сделать карьеру, не потому что он хотел заработать больше денег, заработать какие-то медали, ордена". "Он делал это даже не потому, что он так любил свою профессию, он делал это потому, что он так любил свою родину и потому, что он так любил правду", — отметила Симоньян.

"Любовь к своей родине и любовь к правде – это то, что заставляет тысячи молодых и не очень молодых мужчин и женщин оставлять свои семьи, брать в руки камеру, микрофон, если повезет – бронежилет, и ехать на очередную войну, чтобы рассказать всему миру, как это ужасно, как это чудовищно. Эти люди – у меня, у нас – вызывают только гордость и восхищение. И живые, и те, кто погиб", — подчеркнула главред RT.

По ее мнению, "ни один телеканал не был бы телеканалом и не мог бы гордиться своим именем, если бы не эти ребята, которые делают это каждый день".

"Поэтому сейчас мы приняли решение объявить, что каждый год в день смерти Халеда, мы будем вручать новую международную премию, которую мы прямо сейчас учредим, чтобы увековечить его память, его имя. Эту премию мы будем вручать тем мужественным, смелым военкорам, чья работа, связанная с риском для жизни, с беспримерным самоотречением, чья работа – в этом году, в следующем году, через пять лет, через десять лет – помогла пролить свет на те ужасы, которые приносит в дом, в страну, война. Это будет происходить ежегодно, в этот трагический день", — заявила Симоньян.

"К сожалению, это никак не спасет Халеда, но что-то мне подсказывает, что он может это видеть, может это чувствовать и знать", — заключила она.

Ранее Симоньян заверила, что RT сделает все возможное, чтобы оказать помощь семье Аль-Хатыба, подчеркнув, что первый раз в истории RT погиб человек, который работал для канала в горячих точках.

Халеду аль-Хатыбу, уроженцу сирийского города Хама, было 25 лет, он обучался в университете Дамаска. Аль-Хатыб успел получить опыт работы в нескольких СМИ — сирийских и российских. Около двух лет он сотрудничал с арабским сайтом агентства Sputnik. Репортажи для RT аль-Хатыб стал делать около трех месяцев назад.

* Террористическая организация, запрещенная в России