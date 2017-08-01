Программу диспансеризации за один визит успели оценить жители 37 регионов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Программа диспансеризации в один этап заработала в 37 регионах, за первые месяцы работы обновленных поликлиник удовлетворенность населения качеством услуг повышается в среднем на 10%-15%, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Диспансеризация. Первый этап можно пройти в один визит и так далее. То есть эта программа заработала. Я специально отобрала несколько последних примеров: это Удмуртия, Бурятия, Ярославская область, Калининград, Севастополь. 37 регионов уже включены в этот проект. Результат, на самом деле, очень высоко оценивается населением. Буквально за первые месяцы работы обновленных поликлиник удовлетворенность повышается в среднем на 10–15 процентов, доброжелательная обстановка, комфорт получения медицинской помощи", — сказала Скворцова во вторник.