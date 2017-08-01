Жители десяти тысяч населенных пунктов РФ ограничены в получении медпомощи

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жители почти 10 тысяч населенных пунктов в России имеют ограничения по доступности медицинской помощи, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Тем не менее на 1 января 2017 года у нас сохраняются из наших 157 тысяч 9900 населенных пунктов, население которых имеет ограничения и риски по доступности в соответствии с нормативом медицинской помощи того или иного рода", — сказала Скворцова.

Она отметила, что две тысячи новых медицинских объектов, построенных за последние несколько лет – это объекты именно первичного звена и сельской медицины.

"Только за прошлый год мы построили более 550 объектов, 500 – это ФАПы, фельдшерские пункты, сельские амбулатории и офисы врачей общей практики. Отремонтировали за пять лет 20 тысяч медорганизаций, за прошлый год – 2650. Тоже в основном это мелкие объекты, но очень нужные населению в первичном звене (здравоохранения)", — сообщила министр.

Глава Минздрава также привела данные по населенным пунктам, жители которых не имеют доступа к медицинским учреждениям в шаговой доступности и испытывают их нехватку.

"Хотела бы отметить, что населенных пунктов до 100 человек у нас 80 тысяч, и из них 8866 не имеют доступа к первичной помощи в шаговой доступности (хотя бы в течение часа). Населенные пункты от 100 до 1 тысячи человек – 43 тысячи, 865 ФАПов не хватает, от 1 тысячи до 10 тысяч – не хватает 169 сельских амбулаторий", — отметила Скворцова.