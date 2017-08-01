Варламов: закрытие реестра блогеров никак не отразится на их деятельности

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Прекращение ведения реестра блогеров никак не отразится на их деятельности, этот "нерабочий инструмент" рано или поздно надо было отменить, считает известный российский блогер, фотограф Илья Варламов.

Ранее во вторник Роскомнадзор сообщил, что прекращает вести реестр блогеров в связи с отменой некоторых соответствующих положений в законодательстве; вместе с тем в ведомстве напомнили, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов.

"Это никак не отразится на деятельности блогеров, также как это не отражалось тогда, когда они этот реестр ввели. Это изначально была совершенно бесполезная вещь, профанация, они попытались родить какой-то совершенно нерабочий инструмент и долго думали, как вообще дальше с этим документом быть", — сказал Варламов.

По его мнению, авторы инициативы пытались каким-то образом регулировать интернет, для чего и был создан реестр. Однако, добавил блогер, "с точки зрения людей, кого включали или не включали в этот реестр, это никак ни на что не повлияет, как никогда и не влияло".

"Единственное хорошее во всей этой истории, что это такой маленький прецедент признания ошибок, а таких ошибок было совершено очень много, и есть надежда, что с другими безумными инициативами будет происходить что-то подобное", — заключил собеседник агентства.

Как ранее пояснил Роскомнадзор, Федеральным законом от 29.07.2017 №276-ФЗ признаются утратившими силу положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров. В частности, признана утратившей силу статья 10.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и п. 2 ст. 1 Федерального закона от 05.05.2014 №97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров). Документ также предполагает отмену реестра блогеров. С 1 августа 2014 года в России вступил в силу закон, по которому сайты с посещаемостью более трех тысяч пользователей в сутки должны быть включены в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор.