Мэр Кемерово наградил сотрудницу полиции, спасшую четверых детей при пожаре

КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Глава города Кемерово Илья Середюк наградил почетной грамотой и ценным подарком инспектора по делам несовершеннолетних, капитана полиции Евгению Шерину, благодаря которой многодетная семья была спасена на пожаре, сообщает региональный главк МВД.

Об инциденте стало известно в июле из благодарственного письма местной жительницы. Как выяснилось, в одну из ночей в подъезде жилого дома по улице Гагарина в Кемерово произошло возгорание электрических щитов. Огонь и дым быстро распространились по всем пяти этажам.

Инспектор по делам несовершеннолетних, проживающая в доме напротив, увидела клубы черного дыма и поспешила на помощь людям. Она подбежала к открытому окну и по очереди приняла из рук матери всех ее детей (2, 5, 7 лет и 6-месячного младенца), помогла женщине самой выбраться на улицу, а после отвела спасенных к себе домой, накормила и уложила спать.

"Накануне в администрации Кемерово наградили инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции "Юбилейный" городского УМВД капитана полиции Евгению Шерину. Глава города Кемерово Илья Середюк вручил ей почетную грамоту и ценный подарок, отметив ее чуткость, неравнодушие и профессионализм", — говорится в сообщении.

Какой именно подарок вручили капитану полиции, в ГУМВД и в городской администрации не уточнили.