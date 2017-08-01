Жителям села в Архангельской области окажут финансовую помощь после урагана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Жителям села Карпогоры Архангельской области, где в минувшие выходные в результате урагана были повреждены крыши жилых домов, окажут финансовую помощь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В результате урагана в Карпогорах без электроснабжения остался 701 дом с населением до 5 тысяч человек, в том числе две школы, ЦРБ и детский сад. От электроснабжения также были отключены три вышки операторов сотовой связи. Несколько домов получили повреждения кровли. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поставил задачу профильным ведомствам в кратчайшие сроки мобилизовать силы и средства, необходимые для восстановления надлежащих условий жизни людей и коммунальной инфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, жителям села Карпогоры, дома которых пострадали во время урагана, будет выплачена единовременная помощь из резервного фонда правительства региона. По словам руководителя областного агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александра Уварова принято решение о подготовке пакета документов для оказания единовременной помощи пострадавшим. "На сегодняшний день сотрудники агентства совместно с представителями районной власти обследовали более 60 жилых домов. Эта работа активно продолжается", — отметил он.

В настоящее время устранением последствий урагана по-прежнему занимаются сотрудники карпогорского ОГПС-14 совместно с прибывшими из Архангельска спасателями и группой технической поддержки. Также ведутся работы по восстановлению энергоснабжения села.

К вечеру 31 июля к электричеству подключили порядка 60% потребителей. Работы осложняло большое количество сломанных опор, поваленных деревьев, поврежденных проводов.

"После ночного перерыва с 6 часов утра 1 августа работы возобновлены. Задействовано более 20 работников Карпогорской коммунальной электрической сети и четыре единицы техники", — сообщил глава Пинежского района Александр Хромцов, слова которого приводятся в сообщении.

Водоснабжение села восстановлено в полном объеме. К вечеру 1 августа в Карпогорах ожидают доставку шифера и других строительных материалов.