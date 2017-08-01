Стандарты отделки домов в рамках программы реновации утвердят через неделю

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Стандарты по благоустройству и отделке домов, которые будут строиться в Москве в рамках программы реновации, утвердят в следующий вторник, сообщил журналистам заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

Говоря о стандартах благоустройства, он отметил, что к ним предъявлены повышенные требования.

"Мэром поставлена задача сделать очень комфортную городскую среду, поэтому повышенные стандарты благоустройства берем", — отметил заммэра.

Власти Москвы во вторник утвердили программу реновации жилья столицы, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в Москве принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса.