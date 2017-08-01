Глава Калмыкии пообещал, что все школы в регионе получат парты к 1 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Все школы Калмыкии получат учитывающие возраст ребенка парты для учеников 1-5 классов к 1 сентября 2017 года, сообщил глава республики Алексей Орлов.

"Сегодня утром я завершил встречу с Ларисой Якуповой, мы достаточно обстоятельно поговорили на эту тему… То, что произошло у нас в Калмыкии, и может, происходит по сей день, должно быть искоренено немедленно. Республика будет обеспечена учебными пособиями на 100%, я уже не говорю о партах. Ростовые парты для учеников 1-5 классов будут установлены к 1 сентября во всех 160 с лишним школах республики", — пояснил Орлов во вторник во время видеоконференции с жителями республики.

Он отметил, что помощь родителей "должна быть, во-первых, добровольной, а во-вторых, не касаться обеспечения организации учебного процесса".

"Родители могут помочь украсить класс, повесить картину, разбить цветник, но не более. Обеспечение учебного процесса (закупка парт, досок, компьютерное обеспечение) – все это лежит на плечах государства", — подчеркнул Орлов.

О принудительной покупке парт в школах рассказала жительница Элисты Лариса Якупова в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Сын Якуповой идет 1 сентября в первый класс. По ее словам, из всех родителей будущих первоклассников МБОУ "СОШ №12" Элисты только она возразила на предложение классного руководителя купить школьные парты.

Путин в понедельник на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым заявил, что покупка парты — это "что-то новенькое", чего он "никогда не видел и не слышал". Путин поручил главе Калмыкии разобраться с ситуацией. Глава республики взял под личный контроль решение данного вопроса.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Калмыкии проверить данные о том, что родители учащихся покупали в школу парты.