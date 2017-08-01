В Приморье завершили восстановительные работы после ливней

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Завершены восстановительные работы в Приморском крае, где сильные ливни вызвали незначительные подтопления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

Как подчеркнули в ведомстве, предпринятые руководством края превентивные меры позволили существенно минимизировать ущерб, "жилой сектор от большой воды практически не пострадал".

"Подтоплений населенных пунктов, происшествий на социально значимых объектах не зарегистрировано, транспортное сообщение не нарушено, аэропорт и железнодорожный вокзал работали в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.

Отряд Амурского спасательного центра МЧС, направленный в Приморье для ликвидации последствий стихии, в настоящее время вернулся в Хабаровский край, отметили в региональном центре МЧС.

Циклон с дождями, по интенсивности сравнимыми с тайфуном, обрушился на Приморский край 19-20 июля. За двое суток, по данным специалистов гидромета, выпало до месячной нормы осадков. Особенно много ливневых дождей досталось восточным территориям края — городу Уссурийск, Чугуевскому и Яковлевскому районам.