В кубанских больницах создадут инфраструктуру для телемедицины в 2018 году

КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Работу по обеспечению инфраструктурой для телемедицины на Кубани планируется полностью завершить в следующем году, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о телемедицине, предусматривающий выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно. Согласно тексту закона, вводится возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.

"Сегодня от наличия высокоскоростного интернета буквально может зависеть жизнь человека. Если у врача общей практики в отдаленной станице или хуторе будет стопроцентная возможность выйти на связь со специалистами краевых клиник, то, уверен, многих сложных пациентов удастся спасти", — сказал Кондратьев.

Глава региона пояснил, что непосредственно подключением централизованно занимается Ростелеком, средства выделяет правительство РФ. Как уточнил губернатор, в зоне ответственности края — создание необходимой инфраструктуры уже в конкретных медучреждениях. "По поручению президента в следующем году мы эту работу полностью завершим", — отметил он.

Кондратьев пояснил, что на обеспечение высокоскоростным интернетом медицинских учреждений в 2018 году край направит около 300 миллионов рублей. По словам политика, оптоволокно будет проведено в 520 больниц, поликлиник, офисов врачей общей практики региона, 161 из них сейчас не имеют доступа к сети, у 359 есть потребность в модернизации существующей связи.

По данным кубанских властей, в области развития телемедицины Краснодарский край является одним из лидеров России. Всего в регионе 200 точек подключения, в частности, во всех центральных районных больницах. Система действует с 2013 года, с этого времени в регионе было проведено более 21 тысячи телемедицинских консультаций.

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