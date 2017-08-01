В кубанских больницах создадут инфраструктуру для телемедицины в 2018 году

КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Работу по обеспечению инфраструктурой для телемедицины на Кубани планируется полностью завершить в следующем году, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня от наличия высокоскоростного интернета буквально может зависеть жизнь человека. Если у врача общей практики в отдаленной станице или хуторе будет стопроцентная возможность выйти на связь со специалистами краевых клиник, то, уверен, многих сложных пациентов удастся спасти", — сказал Кондратьев.
Глава региона пояснил, что непосредственно подключением централизованно занимается Ростелеком, средства выделяет правительство РФ. Как уточнил губернатор, в зоне ответственности края — создание необходимой инфраструктуры уже в конкретных медучреждениях. "По поручению президента в следующем году мы эту работу полностью завершим", — отметил он.
По данным кубанских властей, в области развития телемедицины Краснодарский край является одним из лидеров России. Всего в регионе 200 точек подключения, в частности, во всех центральных районных больницах. Система действует с 2013 года, с этого времени в регионе было проведено более 21 тысячи телемедицинских консультаций.