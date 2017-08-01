Конкурс песен и стихов про мост в Крым собрал 2,5 тысячи заявок

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Завершился прием заявок на конкурс песен и стихов, посвященных мосту через Керченский пролив. За два месяца организаторы получили около 2,5 тысяч сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран.

Участниками творческого состязания стали как профессиональные композиторы, поэты и музыканты, так и люди, чья деятельность не связана с музыкальным и поэтическим творчеством.

География проекта охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Украину, Францию, Эстонию. Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.

Работы, посвященные Крымскому мосту, написаны в разных жанрах, включая поэмы, оды и баллады, марши, гимны и частушки.

Жюри, в которое входят российские исполнители Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы – Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая, назовет победителей до 6 августа.

Лучшая песня будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады, а ее автор примет участие в съемках клипа.

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