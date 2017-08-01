Ректор КГТУ посетовал на отсутствие бассейна у морского вуза

КАЛИНИНГРАД, 1 авг — РИА Новости. Ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Владимир Волкогон посетовал на отсутствие в морском вузе бассейна для занятий спортом студентов и курсантов.

"Единственное, чего нам не хватает, это спортивной инфраструктуры, у нас даже нет своего бассейна. А у морского учебного заведения он обязательно должен быть! Пока без государственной поддержки многократные попытки осилить строительство бассейна успехом не увенчались", — сказал Волкогон в интервью РИА Новости.

Ректор рассказал, что вуз уделяет воспитательной особое внимание и не жалеет средств на это: университет имеет свою лигу КВН, футбольную команду, которая заняла второе место во Всероссийской студенческой лиге, спортсмены КГТУ-БГАРФ постоянно участвуют в европейских турнирах.

Калининградский государственный технический университет — одно из крупнейших и старейших высших учебных заведений рыбохозяйственной отрасли в России. Он также включает в себя Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота, Калининградский морской рыбопромышленный колледж и Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж.

Читайте полный текст интервью с ректором КГТУ на сайте РИА Новости >>