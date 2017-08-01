Московские власти опубликовали список домов, вошедших в программу реновации

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы опубликовали полный адресный список программы реновации столичного жилья на портале мэрии города mos.ru.

Ранее во вторник программа реновации была утверждена на заседании президиума правительства Москвы.

В итоге в программу вошли 5144 дома в 11 округах столицы. Лидирует по количеству включенных в программу домов Восточный округ (1055 домов), на последнем месте – Зеленоградский (34). В Центральном округе под реновацию попали 98 домов.

Как рассказал на заседании президиума мэр Москвы Сергей Собянин, программа реновации жилья в Москве будет рассчитана до 2032 года, но город постарается ее выполнить быстрее.

До 1 октября должны быть определены стартовые площадки для строительства в 2017-2019 годах новых домов по программе. Необходимая градостроительная документация для программы должна быть разработана до 1 августа 2019 года.

Собственники помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, с 1 августа освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в таких домах.