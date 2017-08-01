Жителям Ивановской области старше 70 лет компенсировали взносы на капремонт

ИВАНОВО, 1 авг — РИА Новости. Власти Ивановской области компенсировали взносы на капитальный ремонт за первое полугодие 2017 года более семи тысячам жителей региона в возрасте старше 70 лет, сообщила РИА Новости заместитель председателя регионального правительства Ирина Эрмиш.

"Согласно установленному порядку, компенсация произведенных гражданами расходов на оплату взносов на капитальный ремонт производится за полугодие. До 26 июля — за первое полугодие и до 26 января — за второе полугодие", — сказала Эрмиш.

Жителям региона старше 70 лет предоставляется компенсация расходов в размере 50%. Жителям старше 80 лет компенсируют 100% взносов.

По словам Эрмиш, в течение июля общий объем перечисленных средств на компенсацию взносов на капитальный ремонт составил 4,3 миллиона рублей.

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