Ректор КГТУ: программа по обеспечению жильем поможет привлечь кадры в вузы

КАЛИНИНГРАД, 1 авг — РИА Новости. Программа по обеспечению жильем поможет решить проблему привлечения молодых специалистов на работу в высшие учебные заведения, считает ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Владимир Волкогон.

"Интерес к занятию наукой должны поощрять социальные программы поддержки молодежи, в том числе — по обеспечению жильем. Это один из основных рычагов социальной активности. Только на таких условиях мы сможем привлечь на работу в вуз молодые кадры", — заявил Волкогон в интервью РИА Новости.

Он отметил, что одна из основных проблем всего высшего образования в России — это неуклонный рост среднего возраста профессорско-преподавательского состава. На некоторых, особенно инженерных, кафедрах, средний возраст преподавателей доходит, по словам Волкогона, до 70 лет.

Калининградский государственный технический университет — одно из крупнейших и старейших высших учебных заведений рыбохозяйственной отрасли в России. В настоящее время, кроме непосредственно университета, он включает в себя Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота, Калининградский морской рыбопромышленный колледж, а также Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж.

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