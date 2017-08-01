Ректор КГТУ объяснил, почему студенты-иностранцы обходят россиян в знаниях

КАЛИНИНГРАД, 1 авг — РИА Новости. Иностранные студенты к третьему-четвертому курсу обходят россиян в профессиональных умениях, навыках и знаниях за счет старания, рассказал в интервью РИА Новости ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Владимир Волкогон.

Он отметил, что для иностранных студентов в вузе организована годичная подготовка. Наработанные десятилетиями методики позволяют за несколько месяцев овладеть навыками понимания русского языка и с первого курса уже учиться в группах с русскоговорящими студентами на общих основаниях.

"Если языковые проблемы и сохраняются, то очень незначительные, а за счет старания, к стыду некоторых наших студентов, большая часть иностранцев к третьему-четвертому курсу обходят россиян в профессиональных умениях, навыках и знаниях. Студенты-иностранцы очень ценят возможность получить образование в России, в частности в нашем университете", — сказал Волкогон.

Он отметил, что в Калининградском государственном техническом университете, в который входит также Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, в настоящее время учатся около 500 иностранных студентов, большинство из них — граждане бывших советских республик, однако достаточно много учащихся из африканских и арабских стран.

Причем, по словам Волкогона, королевство Марокко направляет своих студентов по государственному соглашению с Российской Федерацией, обучение ангольцев и намибийцев организовано за счет их родителей или будущих работодателей. Жители Казахстана и Белоруссии поступают на учебу на равных условиях с россиянами и имеют возможность получать образование на бюджетной основе по межправительственному соглашению.

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