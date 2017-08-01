Яровая оценила перспективы выдачи электронных виз на Дальний Восток

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Процедура оформления электронных виз в регионы Дальнего Востока, которая начала действовать с 1 августа для жителей 18 стран, повышает доступность России для иностранцев и увеличивает интерес к стране, заявила журналистам во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Оформление электронных виз для въезда на Дальний Восток с 1 августа стало доступно для жителей 18 стран, включая Индию, Китай, КНДР, Японию, ОАЭ, Турцию и другие. Заявителям не нужно посещать консульские учреждения и беспокоиться о прохождении собеседования, за четыре дня нужно заполнить заявление на специализированном сайте МИД России, прикрепить фотографию и кликнуть на значок отправки документа. Заявитель должен получить ответ в течение трех дней. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

"Дальний Восток России включает электронный зелёный свет для друзей и гостей из 18 стран мира, это почти треть населения земного шара, более 2 миллиардов человек. Это, безусловно, повышает интерес, доступность и мобильность в посещении нашей страны", — сказала Яровая.

Депутат добавила, что Дальний Восток России создаёт новую и мощную опорную точку продвижения именно такого формата взаимодействия России с другими странами. "В современном мире именно такие шаги становятся определявшими факторами безопасности и успеха", — отметила она.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.