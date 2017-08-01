Риск ради жизни: как работают спасатели на самой высокой горе Европы

ТЕРСКОЛ (Кабардино-Балкария), 1 авг – РИА Новости, Мурат Кушхаунов. Эльбрус в последние годы привлекает все большее количество туристов, на самую высокую вершину Европы едут и горнолыжники со сноубордистами, и альпинисты со скалолазами, и просто желающие полюбоваться красивыми видами. Многие из них зачастую пренебрегают вопросами безопасности, и тогда в дело вступают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

О самых сложных спасательных операциях, свадьбах на Эльбрусе и о том, почему с иностранцами работать легче, чем с российскими спортсменами, сотрудники отряда рассказали корреспонденту РИА Новости.

Бесследное исчезновение

На столь экстремальных высотах, свыше 5 тысяч метров, в Европе никто не работает. В составе отряда сегодня 72 спасателя, из которых пятеро — международного и 34 — первого класса. Руслан Шамприани пришел в отряд 15 лет назад, имея за плечами лишь небольшой опыт скалолазания, полученный в школе. Сейчас он возглавляет одно из подразделений отряда — "Эльбрус".

"Друзья работали спасателями, я у них здесь очень часто бывал, видел, как ребята приходили со спасработ, с восхищением рассказывали о том, как прошла операция. У меня такая гордость за них была, и я тоже загорелся этим. С тех пор здесь и работаю", — рассказывает Руслан.

За прошлый год сотрудники отряда спасли более 300 человек, 48 человек, к сожалению, погибли, а еще двое пропали без вести. Уже в этом году спасено 70 человек, 17 погибли, до сих пор не нашли четырех.

"Чаще всего люди на Эльбрусе пропадают летом. Зимой обычно мы их находим сразу, так как снега много и все видно. А летом ледники закрытые, то есть, на них не видно трещин, люди идут, как по минному полю, и нередко попадают в эти трещины", — объясняет Шамприани.

Один из последних таких случаев произошел в середине июня, когда пропал совершавший одиночное восхождение полицейский из США Стивен Бир. Он зарегистрировался у спасателей 13 июня, а уже на следующий день, без акклиматизации, пошел на гору и пропал. Спасатели на двух вертолетах и пешком обследовали 144 тысячи квадратных километров на Эльбрусе, но так и не нашли никаких следов альпиниста.

"Обычно кто-то где-то рюкзак может оставить, у кого-то перчатка слетит, а тут ничего. Такое ощущение, что он просто шел и провалился в трещину", — говорит начальник отряда, заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Абдуллах Гулиев.

Его мнение поддерживает и Шамприани: "Во время восхождения американца видели после седловины на высоте 5300 метров. Сильные снегопады, которые тогда были, скрыли все следы, видимо, он где-то в трещине".

Под ледовым потолком

Но гораздо чаще терпящих бедствие спортсменов удается спасти. "Помню, в 2013 году двое ребят катались на сноубордах, поднялись на 4700 метров, заметили "целину", и по дороге к ней один из них уронил доску, пошел за ней и провалился в трещину глубиной 15 метров. Ему повезло, что он упал на снежные подушки и обошелся без травм, но три часа провел без движения, пока мы его не вытащили. Я спустился к нему, а двое ребят поднимали нас сверху. Его ноги свисали в бездну, и надо было очень аккуратно спуститься, чтобы ничего не уронить на них. Если бы даже кусочек льда упал бы, его утащило бы вниз. Там потолок был из снега и льда, он немного просел, и все могло обвалиться в любой момент. Честно говоря, страшновато было, но мы справились. Теперь дружим с этим парнем", — говорит Шамприани.

Он также вспоминает почти мистический случай, произошедший с другим российским альпинистом. Мужчина шел в одиночку, заблудился при плохой погоде и на высоте 3600 метров попал в трещину. "Тогда его вытащили, а спустя год, ровно день в день он вновь пошел в одиночку и снова сорвался в трещину, но на этот раз уже на высоте 5500 метров на Восточной вершине. Я его как увидел, чуть дар речи не потерял", — рассказывает Шамприани.

Профессионализм и ведра адреналина

На вопрос, какими качествами должен обладать спасатель, Шамприани в первую очередь отмечает профессионализм.

"Основное — это высокая профессиональная подготовка, а также решительность, смелость, умение принять правильное решение, чтобы никто не пострадал — ни спасатель, ни тот, кого спасают. Это приходит с опытом, ты уже знаешь последствия неправильных действий и поэтому стараешься не допускать их. Должен ли быть спасатель безбашенным? В каких-то моментах, наверное, да, там, где надо рисковать, когда речь идет о жизни и смерти, но и осторожности забывать не стоит", — замечает собеседник агентства.

"Когда работаешь, такие экстремальные моменты бывают, что адреналин ведрами выплескивается. А после чувствуешь себя не то что героем, нет. Просто очень приятно от того, что смог спасти человека, которого где-то ждет семья, дети, родные", — говорит спасатель.

Отпечаток на сердце

По словам Гулиева, с годами у спасателей меняется отношение к смерти. "Новички с опаской относятся к погибшим, боятся дотронуться, а профессионал сразу осматривает, проверяет пульс и так далее. Остро перестаешь реагировать, хотя к смерти, думаю, привыкнуть тяжело, это воспринимается довольно сложно, отпечаток на сердце все равно остается", — отмечает руководитель отряда.

Самыми сложными моментами в своей работе спасатели считают общение с родственниками погибших или пропавших без вести, которые зачастую находятся в таком состоянии, что готовы винить в случившемся любого, в том числе и самих спасателей.

"Это самое тяжелое, когда приходится разговаривать с родителями или другими родственниками. Некоторые говорят, почему вы его не остановили, почему он пошел туда, найдите. Хорошо, если обнаружили тело, а если нет… С ними, конечно, обязательно работают психологи", — рассказывает Гулиев.

Рекорды горы

В прошлом году на Эльбрусе зарегистрировали 2250 групп общей численностью более 14,5 тысячи человек. "Такого количества туристов у нас не было даже в советские времена, когда потолок был 1500 групп. Если раньше у нас было понятие межсезонье — октябрь, ноябрь и половина декабря, то сейчас такого нет, народ едет постоянно, — говорит начальник отряда. — Сейчас мода пошла на новогодние восхождения на Эльбрус. Потом до апреля горнолыжный сезон, а в мае начинается сезон массовых восхождений".

По его словам, в последнее время высочайшая вершина Европы привлекает самых разных людей. "Недавно бельгиец и девушка из России сыграли свадьбу на Эльбрусе, куда их забросили на вертолете. На лошадях поднимаются, на мотоцикле, на машине… Крест поднимали, гирю принесли, записки оставляют, флаги, баннеры", — рассказывает Гулиев.

Самый высокий сезон приходится на июль и август. "Сегодня на горе находятся около тысячи человек, если точнее, то 130 групп из 855 человек, в том числе 256 иностранцев в составе 36 групп. И это только те, кто зарегистрировался у нас", — отмечает начальник отдела оперативных дежурных Али Уянаев.

Регистрация, ложные вызовы и "горняшка"

Те, кто не регистрируется перед походом в горы, — одна из главных проблем спасателей. И это при том, что зарегистрироваться можно и в электронной форме, и на крайний случай даже по телефону. "Если есть регистрация, то мы всегда можем посмотреть "нитку" маршрута, знаем контрольный срок возвращения, если он истек, а группа не снялась с регистрации, начинаем поиски. А о тех, кто не зарегистрировался, мы, естественно, ничего не знаем, откуда, куда пошел — с какой стороны, с кем", — поясняет Гулиев.

Никаких штрафных санкций за то, что альпинист не регистрируется, в нынешнем законодательстве не предусмотрено, как нет ответственности и за так называемые ложные вызовы, которые, по словам Уянаева, составляют примерно 5% от общего количества.

"Ложные вызовы — это больная тема. В любое время могут позвонить, мне стало плохо, не могу идти, голова болит, это так может проявляться горная болезнь, так называемая "горняшка". В таких случаях мы должны реагировать, я отправляю туда, к примеру, десять человек и ратрак. Туриста спускают на несколько сот метров вниз, ему становится лучше, и все, ему уже никто не нужен. А нам один такой выезд обходится примерно в 50 тысяч рублей, не говоря уже о том, что наша помощь в этот момент может понадобиться тем, кто в ней действительно нуждается. На мой взгляд, этот вопрос тоже надо как-то решать", — подчеркивает начальник спасотряда.

Гиды-самозванцы и горная полиция

С увеличением числа туристов резко возросло и количество желающих предоставить им платные услуги, в том числе сопровождение гида при восхождении на Эльбрус. Причем эти проводники зачастую не имеют никакого опыта. "Это не гиды, а самозванцы, которые один раз на Эльбрус сходили и теперь занимаются коммерческой деятельностью, не имея на это никакого права. Мы их за гидов не считаем. И сами, бывает, страдают, и клиенты гибнут", — рассказывает Шамприани.

Вопрос о том, чтобы контролировать эту деятельность, давно поднимается на уровне правительства, сейчас власти рассматривают вопрос о создании школы гидов в Приэльбрусье, по окончании которой им будут выдавать сертификаты, дающие право водить группы на гору.

Спасатели также предлагают вернуть им контрольные функции, которые были у них в советские времена. "Раньше мы назывались контрольно-спасательная служба. Мы могли остановить и проверить любую группу, и если есть нарушения, запретить им выходить в горы или снять с маршрута. Сегодня же мы называемся поисково-спасательный отряд, и в наши функции контролировать или что-то запрещать не входит. Думаю, что на федеральном уровне нужно вводить законы, устанавливать штрафные санкции за нарушения. К примеру, тот же гид, если подвел, пусть привлекают к ответственности. А то, получается, пропал у него человек, но никто за это не отвечает", — сетует Гулиев.

Среди предложений, о которых предлагают подумать спасатели, — создание горной полиции, которая функционирует во многих странах. "Там видят, что человек идет за заграждение, за знак, все — штраф. Если у нас такое будет, естественно, никто туда не полезет", — добавляет руководитель отряда.

Дисциплинированные иностранцы

Почти треть туристов на Эльбрусе составляют иностранцы, которые, по словам спасателей, отличаются от российских спортсменов, прежде всего, своей дисциплинированностью и ответственным подходом к делу.

"Чаще всего мне приходилось иметь дело с поляками, норвежцами, немцами. С иностранцами вообще нет особых проблем, они очень дисциплинированные, делают все, что им скажешь, и практически никто из них не ходит без гидов. Хотя несколько раз приходилось встречаться с теми, кто оставлял товарищей в горах. Просто уходили и все. Я бы так никогда в жизни не поступил", — говорит Шамприани.

До вершины доходит не каждый

Несмотря на кажущуюся легкость восхождения на Эльбрус, маршрут относится к категории 2А, гора считается очень непростой, и подняться на нее может далеко не каждый профессиональный альпинист, не говоря уже о простых любителях.

"Это кажется, что все доступно, и турфирмы красиво все расписывают. А я знаю случаи, когда целыми группами пропадали, и даже самые выносливые спортсмены возвращались назад, так и не поднявшись на вершину, так как не рассчитали свои силы", — отмечает Гулиев.

Для успешного восхождения, прежде всего, необходимо пройти правильную акклиматизацию, которая должна занимать минимум 14 дней. Сейчас же большинство в лучшем случае ходит на Эльбрус за 7 дней вместе с акклиматизацией. Гора также отличается тем, что здесь часто меняется погода, зимой температура воздуха опускается до минус 50 градусов, а иногда открывается километровый лед.

Гулиев, который был на вершине более 150 раз, говорит, что на Эльбрусе опасны даже, казалось бы, самые несложные места: "Даже та тропа, по которой все идут, на ней тоже трещины могут открыться. Опасно выше скал Пастухова, на высоте от 4000 до 5000 метров, там открывается бутылочный лед, он очень жесткий. От седловины выход на Западную вершину тоже очень опасен, там довольно часто срывы бывают". Чаще всего такие ситуации случаются при спуске с горы, так как люди идут уже уставшими и немного расслабленными.