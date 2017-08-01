На МЦК до конца года установят указатели со шрифтом Брайля и мнемосхемы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мнемосхемы, указатели со шрифтом Брайля и другие приспособления для удобного передвижения маломобильных граждан появятся на Московском центральном кольце (МЦК) до конца 2017 года, сообщили в пресс-службе МЦК во вторник.

"На ТПУ Московского центрального кольца появятся дополнительные устройства и приспособления для маломобильных пассажиров. До конца 2017 года будут установлены мнемосхемы, указатели со шрифтом Брайля и тактильная плитка, санитарно-гигиенические помещения дооборудуют специальными поручнями, а также запустят специальные подъемные устройства", — говорится в сообщении.

Таким образом, на кольце будут продолжены работы по развитию безбарьерной среды.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют доработать инфраструктуру Московского центрального кольца, чтобы сделать его более удобным и адаптированным для велосипедистов: согласно программе благоустройства, на территории МЦК должны появиться дополнительные пандусы для велосипедистов, велокрепления и другая велосипедная инфраструктура.